Би-би-си: в Чечне угрожают родственникам пропавших без вести

Правоохранительные органы Чечни перед приездом в республику уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой угрожали родственникам пропавших чеченцев, которые хотели связаться с омбудсменом. Об этом со ссылкой на источники сообщает Русская служба Би-би-си.

Издание отмечает, что некоторым родственникам пропавших жителей Чечни также заявили, что жалоба Москальковой им не поможет. Представители руководства Чеченской республики отрицают информацию о давлении на местных жителей. Альви Каримов, пресс-секретарь главы региона Рамзана Кадырова, назвал сведения Би-би-си "ложью".

Москалькова приехала в Чечню 20 сентября. По итогам встречи омбудсмена с представителями силовых структур республики стало известно, что трое чеченцев, упомянутых в материале "Новой газеты" о внесудебных казнях, были убиты в результате вооруженного столкновения 18 декабря, а еще двое умерли своей смертью.

Кроме этого, по данным "Новой газеты", в Чечне возбуждено 12 уголовных дел о терроризме. Все подозреваемые по этим делам также входят в список жителей республики, которые, предположительно, были казнены. Всего, как утверждает издание, в Чечне были расстреляны 27 человек. Власти Чечни ранее назвали эту информацию "ложью".