В Чечне подтвердили смерть 5 человек из списка "Новой газеты"

Трое жителей Чечни, упомянутых в материале "Новой газеты" о внесудебных казнях, были убиты в результате вооруженного столкновения 18 декабря, а еще двое умерли своей смертью. Об этом стало известно по итогам встречи уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с представителями силовых структур Чечни.

По данным "Новой газеты", в республике также возбуждено 12 уголовных дел о терроризме. Все подозреваемые также входят в список жителей Чечни, предположительно казненных без суда. Представитель аппарата Москальковой утверждает, что они находятся в розыске.

Накануне омбудсмен заявила, что в Чечне возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения жителей республики.

В начале июля "Новая газета" опубликовала имена казненных без суда в Чечне. По данным издания, в январе были расстреляны как минимум 27 человек. В чем их подозревали, неизвестно. Власти Чечни назвали "ложью" информацию газеты.