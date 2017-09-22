Ким Чен Ын ответил на угрозы Дональда Трампа

---Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал выступление президента США Дональда Трампа в Генеральной Ассамблее ООН "шизофреническим припадком". Северокорейский вождь обратился к согражданам по телевидению. Он ответил на выступление Трампа в Генеральной Ассамблее ООН. Во вторник президент США заявил международному сообществу, что в случае угрозы со стороны Пхеньяна, Вашингтон будет готов "полностью уничтожить" Северную Корею.

Ким Чен Ын не оставил эти слова без внимания. Государственное северокорейское агентство приводит слова Кима в своём переводе на русские язык (цитата): "Перепуганная собака, как правило, громче лает".

В минувший четверг президент Трамп подписал распоряжение, которое позволит Соединенным Штатам расширять санкции в отношении Северной Кореи. Санкции затронут текстильную промышленность, рыболовство, информационные технологии и обрабатывающую промышленность. Указ дает право министерству финансов США применять санкции против любого банка, работающего с КНДР. Вместе с тем, Трамп заявил, что не исключает возможности налаживания диалога с Пхеньяном.

Ранее стало известно, что Центробанк Китая запретил своим банкам предоставлять финансовые услуги новым северокорейским клиентам и постановил приостановить существующие кредиты. Документ требует от всех банков полностью исполнить санкции Организации Объединенных Наций против Северной Кореи и предупреждает об экономических потерях и репутационных рисках для банков, которые не выполнят эти требования.

Напряженность между США и Северной Кореей усилилась после шестого ядерного испытания, проведенного Пхеньяном 3 сентября. Это вынудило Совет Безопасности ООН ввести дополнительные санкции против КНДР.