Сплетницы, прихвостни и иноагенты

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова ополчилась на местные независимые СМИ. Они удостоились от нее таких нелестных определений как "сплетницы", "бандеровские прихвостни" и "иностранные агенты". Издания написали о затянутом строительстве школы во Владимире, судьбой которой заинтересовался сам Владимир Путин после того, как получил об этом вопрос во время ежегодной "Прямой линии". Эксперты полагают, что губернаторское кресло под Светланой Орловой скоро закачается.

“А у нас “Зебра” сплетница, а с ними еще бандеровские прихвостни, вместо того, чтобы говорить, что сделано... Уже школьники пятнадцатилетние говорят, что столько сделано в области, а есть те, кто пишет плохо. А потому что они – иностранные агенты, они ничего хорошего не напишут".

Так губернатор Владимирской области Светлана Орлова в беседе с журналистами на "Добросаммите" высказалась о местных независимых средствах массовой информации. Речь шла о трех владимирских изданиях – "ПроВладимир", "Томикс" и "Зебра-TV", которые критиковали губернатора и писали о затянувшемся строительстве школы в районе ЮЗ-8. Учебное заведение, рассчитанное на 1200 человек, начали строить в ноябре 2015 года. Из областного бюджета было выделено 582 миллиона рублей, конкурс на выполнение подрядные работы выиграла московская компания "Главпромстрой".

Как писали местные СМИ, через несколько месяцев после начала строительства его темпы упали, сейчас стройка законсервирована и власти города ищут нового подрядчика.

По плану школа должна состоять из четырех блоков. В департаменте строительства и архитектуры администрации Владимирской области, заявляют, что по состоянию на сентябрь в первом блоке на 100% "выполнена кирпичная кладка стен, установлены окна и утеплён фасад". На 50% "завершены работы по созданию кровли, по организации теплоснабжения и электроснабжения". Во втором блоке, по данным администрации, примерно такая же ситуация, а в третьем и четвертом идет монтаж фундамента.

12 сентября 2017 года президент России Владимир Путин сказал Орловой, что получил много жалоб на ее работу и поручил ей достроить школу к концу года. Срок сдачи учебного заведения –10 декабря 2017 года, Светлана Орлова обещает, что школу достроят в срок.

По мнению шеф-редактора портала "ПроВладимир" Алексея Шляпужникова, резкие высказывания главы Владимирской области в адрес СМИ свидетельствуют о том, что губернаторское кресло под ней шатается:

В последние дни стало понятно, что Светлана Юрьевна находится на грани отставки, и эта отставка произойдет, я думаю, в ближайшие две-три недели

– Светлана Юрьевна уже давно достаточно резко говорит и с подчиненными, и с населением, и с комментаторами, и с нами. Она еще года два назад обозвала журналистов "пятой колонной" и "болотными СМИ" – в 2011 году ходило такое наименование, и оно переехало во Владимирскую область вместе со Светланой Юрьевной. Но в последние дни стало понятно, что Орлова находится на грани отставки, и эта отставка произойдет, я думаю, в ближайшие две-три недели по объективным причинам. Однако многие люди не готовы винить себя в своих неурядицах и проблемах, поэтому она ищет виноватых. Виноваты, естественно, те, кто писал о проблемах много и часто, и это как раз независимые владимирские СМИ. Это наше издание "Про Владимир", это "Зебра-ТВ" и это издание "Томикс".

– Ваше издание будет официально реагировать на слова Орловой?

– Наверное, нет, поскольку нет ничего героического в том, чтобы пинать мертвого льва. Более того, если бы это хоть как-то влияло на нашу репутацию, если бы это хоть как-то негативно воздействовало на отношение аудитории к нам, наверное, мы бы пошли в суд, отстаивали бы свои честь и достоинство. В данном случае все ее высказывания – это проявление явной слабости и негативно влияет только на ее репутацию, так что, я думаю, ей придется с этим что-то делать, если она хочет красиво уйти.

Школа – лишь одно из направлений

​– Почему именно статья про недостроенную школу так разозлила губернатора?

– На самом деле, это не была реакция на какую-то отдельную публикацию. Это реакция на всю историю отношений с независимыми медиа в регионе. А в регионе, на самом деле, есть сильные независимые медиа. История со школой возникла просто из зеленой папки на столе у президента, которая составлялась из вопросов, которые поступили к нему на "горячую линию". Собственно говоря, наверное, только поэтому. Школу, на самом деле, уже давно обещали построить, как и многие другие проекты, которые завалила губернатор. Среди них и аэропорт, и логистический центр во Владимирской области, и строительство супермодного завода Волгабас, на который регион отдал очень большие ресурсы и даже изменил законодательство о стратегических инвесторах. Школа – лишь одно из направлений. Она не достроена, там большие проблемы с подрядчиком, который был выбран не очень прозрачным способом, и часто бывает, что выбранный таким способом подрядчик потом не работает, нанимает не тех субподрядчиков, а деньги потрачены были, но строительство не произведено. Вроде бы как они заявляют, что деньги подрядчик им вернул, и они сейчас будут искать нового подрядчика, но это такая история о плохом менеджменте, конечно, а не о какой-то одной проблеме. Это в целом плохой менеджмент региона. К декабрю ее не сдадут однозначно. Это будет, может быть, какая-то имитация кипучей деятельности, но ввести школу в строй к Новому году невозможно, потому что у нас просто нет таких технологий строительства в регионе, да и в России, мне кажется, в принципе. А если пытаться делать имитацию, сдавать школу к Новому году, я боюсь, будут проблемы с безопасностью для тех, кто в нее пойдет. Потому что строить надо нормально. Сейчас стройка законсервирована, это уже частично разрушающийся объект.

Политолог Николай Петров рассуждает о возможной отставке Светланы Орловой.

– Мне кажется, что в свое время довольно неожиданным было ее назначение. Он пришла на смену губернатору, который занимал этот пост порядка 15 лет. И это было одно из первых назначений такого крупного федерального чиновника на позицию в регион, к которому до этого Орлова особого отношения не имела. Мне кажется, что в какой-то момент отношения с региональной элитой, такой очень сплоченной, поскольку губернатор Виноградов не менялся очень долго, не очень хорошо складывались. Хотя дальше был целый ряд инициатив, поскольку Орлова – человек заметный и инициативный (там и "Территория смыслов на Клязьме" и т.д.). Но вот в последнее время я бы обратил внимание не только на то, что губернатора публично критически упомянул президента, но и на то, что было несколько арестов в верхних эшелонах руководства и тех людей, кого привела вместе с собой Орлова. Она, надо отдать ей должное, часто встречается в последнее время у нас. Она, как и Аман Тулеев, грудью встала на защиту одной из арестованных своих заместителей. Но сам факт того, что аресты в верхнем эшелоне регионального руководства идут, часто свидетельствует о том, что на губернатора оказывается давление, и часто являются предвестниками либо ухода, либо перехода губернатора на новую позицию.

Она грудью встала на защиту одной из арестованных своих заместителей

​– Ожидается, что как раз осенью начнется новая волна отставок среди губернаторов. Попадет под нее Орлова или нет неизвестно. Какого рода назначения можно ожидать в проблемных регионах? Какого изменения идеологического толка, политического?

– Я не помню, чтобы именно Владимирская область упоминалась в первых рядах тех губернаторов, отставку которых прочат эксперты. Но мы видели, что на встрече с новоизбранными губернаторами президент заявил о том, что сама схема, модель поиска молодых и инициативных кандидатов в федеральном центре для замены пожилых губернаторов, с его точки зрения, себя оправдала на последних выборах. И эта модель будет дальше использоваться. Действительно сколько-то досрочных отставок, безусловно, готовится. Как мы знаем, эти отставки обычно происходят не по каким-то объективным негативным показателям в плане социально-экономического развития, они связаны в том числе и с конфликтами с местными элитами, со способностью или, наоборот, не способностью действующего губернатора консолидировать местную элиту. Поэтому я не помню, чтобы Орлову называли среди тех губернаторов, чья отставка готовится. А поскольку она находится на месте с 2013 года, то как бы все равно понятно, что Кремль сейчас рассматривает вопрос о том, продлевать ей или нет полномочия на следующий год. По-видимому, и результаты работы Орловой в целом и выборов, которые проходят во Владимирской области, позволяют считать, что если ее заменят на какую-то другую фигуру, то вряд ли это будет иметь негативные последствия в плане влияния на президентские выборы в марте следующего года. Поэтому такая замена вполне может произойти. Но однозначно прогнозировать ее уход нельзя, хотя какие-то определенные признаки этого имеются.

Светлана Орлова возглавляет Владимирскую область с марта 2013 года. До этого она занимала должность заместителя Председателя Совета Федерации и была депутатом Государственной думы.