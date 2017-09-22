Генпрокуратура: в 36 регионах России заключенные трудились бесплатно

Генеральная прокуратура России выявила, что в 36 регионах страны заключенные работают бесплатно и с несоблюдением норм закона. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе ведомства.

Ни в одном из проверенных учреждений не исполнялось в полном объеме требование, согласно которому осужденные должны трудиться только в местах и на работах, согласованных администрацией, - заявили в прокуратуре.

Правозащитники неоднократно заявляли о нарушениях прав заключенных при их привлечении к работе в колониях. Широкий резонанс получило обращение бывшей политзаключенной Надежды Толоконниковой о незаконных практиках в мордовских колониях. Бывший политзаключенный лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов недавно в эфире Радио Свобода отметил:

"Труд заключенных, конечно, рабский, оплачивается он крайне низко. Там, где был я, средняя зарплата в пределах 1000 рублей. Я получал по 600–700 рублей в месяц, работал на швейном производстве. Мы шили спецодежду, костюмы. Администрация идет на всякие уловки. Они вычитают с вас за содержание, за питание, в итоге остаются мизерные копейки".