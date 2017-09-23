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Иран заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты

Ракеты на военном параде в Тегеране, 22 сентября 2017

Иран испытал новую баллистическую ракету, которая способна пролететь около двух тысяч километров и нести сразу несколько боеголовок. О запуске 23 сентября сообщило государственное телевидение, его точная дата неизвестна.

Накануне новую ракету показали во время военного парада в Тегеране с участием президента Ирана Хасана Роухани. Он заявил, что и дальше будет укреплять ракетный потенциал страны. В Тегеране подчеркнули, что речь идет исключительно об обороне.

Ранее президент США Дональд Трамп на выступлении в ООН потребовал от Ирана прекратить разработку ракет. Трамп также раскритиковал соглашение по иранской ядерной программе, которое было подписано в 2015 году, и пообещал его пересмотреть. В этом году США в одностороннем порядке ввели санкции против Ирана из-за ракетных испытаний. Тегеран отрицает, что новые ракеты способны нести ядерные боеголовки.

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