В воскресенье в Германии состоятся выборы в бундестаг. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала однопартийцев сделать все возможное, что повлиять на позицию неопределившихся избирателей. Она встретилась с молодыми активистами ХДС в Берлине в субботу, 23 сентября.

По словам Меркель, избирателям нужно напоминать о приверженности ХДС поддержке семьи, отказу от повышения налогов и снижению налогов для среднего класса. Канцлер ФРГ также подчеркнула, что ХДС считает необходимым сохранить в Германии многообразие корней, культур и диалектов. Она заявила, что именно такой подход делает Германию сильнее.

Согласно последнему опросу, рейтинг ХДС снизился до 34 процентов, а СДПГ готовы поддержать 21 процент избирателей. Правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" поддерживают уже 13 процентов опрошенных, а зеленых – 8 процентов. Рейтинг Левой партии и СвДП остался неизменным на уровне соответственно 11 и 9 процентов.