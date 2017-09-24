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В Москве полицейские задержали волонтеров штаба Навального

Алексей Навальный на встрече со сторонниками в Омске, 17 сентября 2017

В Москве полиция задержала двух волонтеров предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального за то, что они собирались раздавать агитационные листовки. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Даниил Щепетильников и Станислав Желанкин были задержаны на выходе из метро. В штабе Навального утверждают, что активистов остановили еще до того, как они начали раздавать листовки. В настоящее время волонтеры находятся в отделе полиции.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. В воскресенье он встретился со своими сторонниками в Хабаровске.

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