В Москве полицейские задержали волонтеров штаба Навального

В Москве полиция задержала двух волонтеров предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального за то, что они собирались раздавать агитационные листовки. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Даниил Щепетильников и Станислав Желанкин были задержаны на выходе из метро. В штабе Навального утверждают, что активистов остановили еще до того, как они начали раздавать листовки. В настоящее время волонтеры находятся в отделе полиции.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. В воскресенье он встретился со своими сторонниками в Хабаровске.