Тоска по большинству

В рамках большого предвыборного турне по городам России 22 сентября политик Алексей Навальный прилетел в Новосибирск. Выступление с сеансом ответов на вопросы власти города разрешили после долгих пререканий на тему «ну почему вы не хотите выступать в лесу?». Обменяв неизвестный никому Северный Аэропорт (заброшенную летную площадку в Заельцовском районе) на набережную, выступать решили в парке со странным названием «Городское начало», который, по словам некоторых сторонников Навального, с 2015 года зовут не иначе как «Парк Навального» — там якобы состоялось первое выступление политика в Новосибирске.





Как известно, коммунальщики России не меньше других любят слушать Навального, но как на такое дело просить отгул с работы? Вот и совмещают приятное с полезным: устраивают рабочие мероприятия, совпадающие по времени и месту с приездом кандидата в президенты. На подходе к парку по правой стороне улицы Фабричной машины с шлангами и люди в жилетках — страшно шумят и что-то ремонтируют. Приглядевшись, можно понять: просто выкачивают субстанции из канализации (на странице встречи, впрочем, сообщали, что это прорвало теплотрассу компании «Сибэко» — той самой, что принадлежит Михаилу Абызову). Здесь нужна детальность: канализационный люк расположен перед условным входом на аллею с двумя пешеходными дорожками, которые ведут прямо к сцене, которую в парке поставили. Аллею в три слоя перекрыли красно-белой лентой, чтобы не проходили люди, однако работы осуществляются перед ней.



Территория парка обвязана заграждениями, с трёх сторон входы улепили восемью рамками (как было сказано со сцены, в Екатеринбурге и Омске было 3 и 2 соответственно), однако это никак не помогло ускорить проход граждан внутрь. Осматривали всех тщательно, женщина в форме вне очереди подзывала девушек и пропускала их в ускоренном режиме, как бы объективируя. Остальных полицейские досматривали со всей тщательностью.



Музыка на разогреве — если такая формулировка уместна для +6С — была очень специальная, такая специальная, что лучше бы уж включили на репите «Перемен». В шесть часов с копейками на сцену вышел Леонид Волков и попросил крикнуть по очереди ту часть митингующих, которая уже прошла через рамки, и ту, которая ещё нет. Гул от вторых снёс бы шапку с памятника Александру III, если бы кто-нибудь предупредительно её на него надел. По такому поводу начало решили отложить и мурыжили собравшихся диковинным саундартом ещё минут пятнадцать.

Почти под конец ожидания случился резонанс: на пролете железнодорожного моста, установленного напротив парка в качестве памятника, два человека развернули огромный баннер с известной фотографией Навального топлесс из Геленджика. Фото было подписано «СИСЯН 20!8» Митингующие поворачивались и фотографировали, через минутку выбежал Навальный, коротко всех поприветствовал, сообщил, что с того времени знатно успел похудеть и, пообещав скоро начать, ушел со сцены. Митингующие ещё немножко пофотографировали баннер, а затем снова вспомнили про него, только когда двое полицейских полезли его снимать.

На сцену пригласили Татьяну Лазареву. Она была оптимистически настроена, а цвет её свитера гармонично дополнял этот настрой. Много раз было озвучено слово «победа» в разных формах, Татьяне громко похлопали. Следом за ней вышел Сергей Бойко, местный предприниматель и оппозиционер, — тоже сказал что-то оптимистическое. Мальчик-координатор вышел и спросил митингующих, кого они хотят позвать. Где-то далеко крикнули «Путина!», но это не совпало с мнением большинства. Дальше были игрища на тему «не слышу, кричите громче». Шутка про Снегурочку была самоочевидна, но Навальный вышел и пояснил её для присутствующих: «Молодцы, позвали меня как в детском садике». Люди пришествием были довольны.



Новосибирск готовился к дорогому гостю как мог. Помимо перекрытия пустой наземной парковки на площади инженера Будагова и выкачивания нечистот из под памятника Александру III, решили угодить и другому монарху: на 18:00 22 сентября — ровно на час начала митинга, — департамент культуры неожиданно преподнес городу великий подарок — предпремьерный показ «Матильды» Алексея Учителя. Навальный, естественно, связал это с попыткой отвлечь жителей города от митинга. С одной стороны, это странно: показ запланировали в одном зале кинотеатра "Люксор" на 160 мест. С другой стороны, любому человеку, знакомому со сводками МВД, известно, что сторонников Алексея Навального в России примерно в 160 раз меньше, чем помещается людей в этот зал. Билеты раскупили в первый же день, и для перестраховки под «Матильду» дали ещё один зал, цена билетов за это время успела неплохо подрасти.



Готовились и местные средства массовой информации. Так, например, 18 сентября на сайте одного из самых читаемых изданий Сибири — sib.fm — вышла новость «Оппозиционный политик Алексей Навальный выступит на митинге в Новосибирске, который состоится 22 сентября на набережной». Вскоре новость была удалена, и теперь по ссылке ошибка 404. Уже 22 сентября поэт и переводчик Сергей Самойленко, главный редактор Сиб.фм с августа прошлого года, сообщил, что увольняется из журнала. Сергей подтвердил Радио Свобода, что это прямо связано с новостью про Навального. «Собственник принял решение, на мой взгляд, бессмысленное и даже идиотское. Я почесал репу и понял что не готов в таких параметрах работать, — говорит Самойленко. — Так тупо использовать ресурс — это микроскопом гвозди забивать. Ну, их дело. [Решение было] о том, что не пишем о митинге, и мне этого хватило. Думаю, вообще было решено сделать вид, что Навального не существует в природе». Источники, близкие к редакции Сиб.фм, сообщают, что Андрей Ксенчук, учредивший журнал, не так давно продал его Виктору Игнатову, бизнесмену и бывшему сенатору от Новосибирской области, а теперь ещё и руководителю межрегионального координационного совета “Единой России”.

Имя Игнатова не звучало на митинге, зато звучали другие имена, близкие и родные новосибирской аудитории — например, губернатора Городецкого. Навальный работает по стандартной схеме — перед приездом в конкретный город готовится и собирает информацию про местных коррупционеров, чтобы порадовать публику на местах. Примерно под конец первой части митинга случился другой резонанс: риторические вопросы Навального, вроде «вам нужен такой кандидат?!», среди грохота «ДА!» периодически разбавляли «НЕТ!» — в парке оказалась группа запутинцев. Раза четыре они покричали, наконец кандидат в президенты предложил им послать своего делегата на сцену. Послали, видимо, самого приличного, но абсолютно никакого. «Вы знаете, я не специалист по Сирии/Чечне/коррупции/внешней политике, — говорил делегат, представившийся руководителем спортивной секции. — Но двадцать лет назад страна была на грани развала, и Владимир Путин её спас». Делегат не призывал никого расстреливать, а в середине речи даже признался, что подписан на каналы Навального и согласен с антикоррупционной повесткой; по ходу дела он прерывался на оскорбления из толпы и спрашивал: «А кто ты такой, чтобы так ко мне обращаться? Мне 42 года, я отец троих детей, а ты кто?» Фанаты Алексея Анатольевича в толпе по-школьному кричали буквальное «ага, попался!!!» каждый раз, как единорос заминался при ответе. Последний вопрос Навального делегату: «Ну вот вы у власти уже 18 лет, сколько вам ещё нужно?» Руководитель спортивной студии скромно ухмыльнулся: «Ну, как говорится, чем больше, тем лучше».

​«Их — меньшинство», — кричал Навальный после этих импровизированных дебатов. «Нас — большинство», — кричал Навальный, непонятно кого желая убедить. Стоя в этой толпе, было очень просто погрузиться в иллюзию, что действительно людей, которые понимают что к чему и свою копейку ротенбергам отдавать не хотят, большинство. «Править должно большинство», — кричал Навальный в микрофон. «Большинство, большинство», — раскатывалось по парку «Городское начало».



Расходились под вечер: группки симпатичных людей с красными шариками оккупировали островки перед светофорами. Обойдя по Фабричной круг до Красного проспекта, я и через полтора часа после конца встречал этих людей с шарами, наклейками и табличками. Даже низенький сморщенный мужичок в чёрном, у которого скорее ожидаешь увидеть бутылку в руке, тащил за собой на белой верёвочке красный шарик с принтом «20!8». Так и его сосед, должно быть, утащил с митинга картонную табличку, которую прицепит на кнопки дома к стене, как цепляют красивые пакеты или ставят пустые фигурные пачки из-под импортного чая на комод, — потому что власть можно сменить быстро, но бесконечно долго меняется человек. Впрочем, и в этом нельзя до конца быть теперь уверенным.