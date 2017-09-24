Пропавший в Чечне певец Бакаев заявил, что он "уехал в Германию"

Чеченский государственный телеканал "Грозный" опубликовал на своем сайте видеозапись с пропавшим певцом Зелимханом Бакаевым. На видео артист утверждает, что он уехал в Германию. Подтверждения этой информации нет – на записи Бакаев находится в комнате с закрытыми окнами. Сам ролик, на который ссылает телеканал "Грозный", был опубликован на YouTube 24 сентября в аккаунте некоего "Артема Лебедева". Других записей в этом аккаунте нет.

Близкие Бакаева сомневаются в том, что певец уехал в Германию. Об этом сообщает интернет-издание "Кавказ.Реалии". По словам друга артиста, даже если бы Бакаев покинул Россию, он бы сообщил об этом родственникам. Сотрудник одной из чеченских правозащитных организации в комментарии для "Кавказ.Реалии" предположил, что видео с Бакаевым было "записано давно". Таким образом, по мнению правозащитника, чеченские власти пытаются опровергнуть сообщения о своей причастности к исчезновению артиста.

Бакаев пропал 8 августа в Грозном, куда он приехал из Москвы на свадьбу сестры. Друзья и родственники певца уверены, что он был похищен сотрудниками чеченских правоохранительных органов и содержится в секретной тюрьме. Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров ранее назвал "глупостями" сообщения об исчезновении Зелимхана Бакаева. Чиновник заявил, что певец объявится "через некоторое время".

Бакаев выступал с концертами в Дагестане, Ингушетии и Москве. В Чечне, по словам друга певца, ему запретили выступать из-за того, что его музыка якобы "слишком отличалась от той, что понимают в республике".