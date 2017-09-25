Ходорковский огорчен спором Навального и Собчак из-за выборов

Бывший глава ЮКОСа, основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский заявил, что" его огорчает, когда политические союзники вместо продвижения общей позиции уязвляют друг друга в глазах общества". Об этом Ходорковский написал в фейсбуке, комментируяспор между оппозиционером Алексеем Навальным и телеведущей Ксенией Собчак по поводу ее возможного выдвижения на президентских выборах.

Он отметил, что не считает "криминальным" для кого-либо использование "явно проигрышных псевдовыборов для подъема своей популярности".

Сам Ходорковский планирует придерживаться тактики "активного бойкота". По его словам, она подразумевает протестное голосование или вписывание в бюллетень фамилии того же Навального, Собчак или иного человека (вне зависимости от факта регистрации).

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Администрации президента сообщали, что Ксения Собчак может пойти на президентские выборы 2018 года. Алексей Навальный 22 сентября назвал телеведущую "карикатурным либеральным кандидатом". Навальный заявил, что Собчак не политик, она трудится в шоу-бизнесе. В ответ Собчак обвинила Навального в "монополии на оппозиционность и "вождизме". Сам политик планирует баллотироваться в президенты, однако власти заявляют, что он не может этого сделать из-за непогашенной судимости.