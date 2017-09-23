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Александр Калинин останется под арестом до конца ноября

Лидер "Христианского государства" Александр Калинин

Таганский суд Москвы постановил арестовать до конца ноября лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина. Ранее он был задержан полицией в связи с расследованием угроз кинотеатрам. Радикалы требовали от прокатчиков отказаться от показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Вместе с Калининым были задержаны еще несколько человек по делу о поджоге машин возле офиса адвоката, представляющего интересы кинорежиссера.

Ранее в субботу сообщалось что лидер организации "Христианское государство – Святая Русь" Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела о давлении на кинотеатры. МВД России сообщило, что Калинин задержан. Дело возбуждено по статье "принуждение к отказу от совершения сделки".

Суд арестовал еще троих активистов "Христианского государства", среди которых и брат Калинина. Их обвиняют в поджоге машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.

Картина Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм должен выйти в прокат в конце октября.

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