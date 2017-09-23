Александр Калинин останется под арестом до конца ноября

Таганский суд Москвы постановил арестовать до конца ноября лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина. Ранее он был задержан полицией в связи с расследованием угроз кинотеатрам. Радикалы требовали от прокатчиков отказаться от показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Вместе с Калининым были задержаны еще несколько человек по делу о поджоге машин возле офиса адвоката, представляющего интересы кинорежиссера.

Ранее в субботу сообщалось что лидер организации "Христианское государство – Святая Русь" Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела о давлении на кинотеатры. МВД России сообщило, что Калинин задержан. Дело возбуждено по статье "принуждение к отказу от совершения сделки".

Суд арестовал еще троих активистов "Христианского государства", среди которых и брат Калинина. Их обвиняют в поджоге машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.

Картина Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм должен выйти в прокат в конце октября.