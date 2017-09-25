Суд продлил арест украинского журналиста Романа Сущенко

Мосгорсуд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко. Он останется в СИЗО до 30 ноября. Адвокат журналиста Марк Фейгин заявил, что защита будет обжаловать это решение.
Сущенко работал корреспондентом агентства "Укринформ" во Франции. Его задержали во время частной поездки в Москву в сентябре прошлого года. В Федеральной службе безопасности России заявили, что журналист якобы является сотрудником украинской разведки.
МИД Украины неоднократно призывал освободить Сущенко. Служба безопасности Украины внесла журналиста в список по обмену заложников. Ранее адвокат Фейгин выразил надежду, что Сущенко могут выдать Украине до конца года.
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