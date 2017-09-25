Лидер "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри вышла из фракции

Лидер движения "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри выйдет из состава фракции в новом Бундестаге. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине, сообщает Рейтер. Затем она покинула пресс-конференцию, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Петри выиграла прямой мандат на выборах в воскресенье и сказала, что останется депутатом Бундестага. Она получила мандат в избирательном округе Саксонская Швейцария - Восточные Рудные Горы.

Петри, представляющая умеренное крыло в "Альтернативе для Германии", разошлась во взгладах с политиками, представляющими радикальное крыло. С ними во время предвыборной кампании у Петри постоянно возникали разногласия. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд, выступавший кандидатом от партии в канцлеры, заявил, что шаг Петри для него оказался неожиданностью.

Гауланд сообщил, что его партия намерена изменить характер дебатов в Бундестаге. В частности, он сказал, что дебаты о России или о скандале вокруг Агентства национальной безопасности США не имели должного характера для того, чтобы "люди понимали, почему правительство принимает те или иные решения".



"Альтернатива для Германии" по итогам воскресных выборов набрала почти 13 процентов голосов и становится третьей фракцией в Бундестаге. Этот результат превзошел ожидания партии, отметила её сопредседатель Алис Вайдель.