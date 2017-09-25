Меркель обсудит коалицию со всеми, кроме праворадикалов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет вести переговоры о коалиции со всеми парламентскими партиями, кроме праворадикальной "Альтернативы для Германии". По словам Меркель, у националистической партии не будет возможности влиять на политику страны.

Ранее лидер социал-демократов Мартин Шульц заявил, что откажется от коалиции с Меркель и уйдет в оппозицию. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сформирует вторую по размеру фракцию в парламенте. На выборах в Бундестаг они набрали около 20 процентов голосов. При этом Меркель не исключила работу с Шульцем, чтобы "обеспечить стабильное правительство".



Блок партий во главе с Меркель по итогам выборов в Бундестаг 24 сентября потерял несколько миллионов голосов, но занял первое место с 33 процентами. Это позволит Меркель в четвертый раз стать канцлером Германии. При этом она отметила, что рассчитывала на лучший результат партии. Впервые за полвека в Бундестаг прошли праворадикалы – они набрали около 13 процентов голосов.