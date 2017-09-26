Хадиджа Исмайлова и еще 3 человека награждены "Альтернативным Нобелем"

Азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова и два адвоката-правозащитника стали лауреатами шведской премии "За достойный образ жизни" (которую называют "Альтернативная Нобелевская").

Исмайлова, сотрудник Азербайджанской редакции Радио Свобода, является автором журналистских расследований коррупции в руководстве Азербайджана. Она была приговорена к 8 с половиной годам тюрьмы по обвинению в экономических преступлениях, но в мае 2016 года суд заменил приговор на 3,5 года условного заключения, а затем этот срок был сокращен до двух лет и трех месяцев. Международные организации считают, что приговор стал местью властей.

Премии также удостоена слепая от рождения адвокат из Эфиопии Йетнеберш Нигуссие, награждённая за вклад в борьбе за права инвалидов.

Лауреатом "альтернативного Нобеля" стал адвокат Верховного суда Индии Колин Гонсальвес, основатель социально-правовой ассоциации в защиту прав наиболее незащищённых и обездоленных социальных групп населения.

Все трое разделят премию в 374 тысячи долларов.

Американский адвокат Роберт Биллот, который специализируется на защите окружающей среды, удостоен почётной награды, не предусматривающей денежной премии.

Церемония награждения состоится 1 декабря в Стокгольме.

Премия "За достойный образ жизни" (Right Livelihood Award) была учреждена в 1980 году шведско-немецким журналистом и филантропом Якобом фон Укскуллем, который пришёл к выводу, что Нобелевская премия не охватывает многие достижения в социальной и гуманитарной сферах.

