Глава МИД КНДР заявил о "беспощадных превентивных мерах" против США

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, обращаясь к членам Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о "неизбежности ракетного удара по США". Министр предупредил, что Пхеньян предпримет "беспощадные, превентивные меры", если Вашингтон попытается совершить покушение на руководство или вооруженные силы КНДР. Международные агентства цитируют слова Ли Ён Хо: "Никто, кроме самого Трампа, не виноват в этой самоубийственной миссии".

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer в сопровождении истребителей пролетели к востоку от территории Северной Кореи в международном воздушном пространстве. Пентагон заявил, что авиационная группа удалилась от демилитаризованной зоны в северном направлении дальше, чем когда-либо в 21-м веке. Бомбардировщики B-1B Lancer прибыли в район Корейского полуострова с авиабазы на острове Гуам в Тихом океане. Истребители ВВС США F-15C Eagle отрпавились на задание с авиабазы США на Окинаве (Япония).

Представитель министерства обороны США заявила, что нынеший полёт демонстрирует решимость США предотвратить любую угрозу.

Полёт бомбардировщиков был объявлен незадолго до выступления северокорейского министра иностранных дел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 23 сентября.