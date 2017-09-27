Следственный комитет начал допрос актеров "Гоголь-центра" по делу художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Следователи намерены допросить не менее ста свидетелей по делу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Их интересуют детали участия актеров в спектаклях проекта "Платформа" "Седьмой студии", в том числе в постановке "Сон в летнюю дочь".

Кирилл Серебренников был задержан в августе и помещен под домашний арест. По мнению министра культуры России Владимира Мединского в отношении Серебренникова избрана самая гуманная мера пресечения. Об этом он заявил в эфире телеканала "Дождь". Мединский также отметил, что документы, которые "Седьмая студия" сдавала в министерство были "крайне низкого качества", что вызвало внимание сначала налоговых , а потом и правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что потерпевшим по этому делу признано министерство культуры, а обвиняемым - Серебренников. Режиссер считает обвинение абсурдным.