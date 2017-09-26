В Следственный комитет вызвали всех актеров "Гоголь-центра"

Всех актеров московского театра "Гоголь-центр" доставили в Следственный комитет. Об этом в фейсбуке сообщил поэт Игорь Иртеньев, отец актрисы "Гоголь-центра" Яны Иртеньевой. С чем связан вызов артистов к следователю, пока неизвестно.

В августе был задержан художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева.

Серебренников находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры требуют освободить режиссера.