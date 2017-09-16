СМИ: Минкульт признали потерпевшим по делу "Седьмой студии"

Министерство культуры России признано потерпевшим по делу о хищениях, в которых обвиняют режиссера Кирилла Серебренникова и руководство "Седьмой студии". Об этом в субботу сообщило информационное агентство "Москва" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

Еще один собеседник издания заявил, что ведомство планирует подать иск с требованием возместить причиненный ущерб. Адвокаты подозреваемых отказались комментировать эти сообщения.

Помимо Кирилла Серебренникова по делу проходят бывший директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Они обвиняются в хищении государственных средств в размере 68 миллионов рублей, выделенных на проект по популяризации искусства.

Масляева дала показания против Малобродского и Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их "абсурдными".