Глава Пентагона и Генсек НАТО прибыли в Афганистан

Министр обороны США Джим Мэттис и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыли в Кабул 27 сентября с незапланированным визитом. Об этом заявил представитель миссии НАТО в Афганистане. Мэттис и Столтенберг встретились с президентом Афганистана Ашрафом Гани, командованием и военнослужащими США, а также с сотрудниками миссии НАТО, осуществляющими операцию "Решительная поддержка" по подготовке афганских вооруженных сил.

Мэттис и Столтенберг также проведут встречи в посольстве США и совместную пресс-конференцию с Гани. Вероятной темой встреч является исполнение новой стратегии США в Афганистане, которую президент Дональд Трамп объявил в прошлом месяце. Согласно плану Трампа, США направят более 3000 военнослужащих дополнительно в Афганистан, помимо 11 000 уже имеющихся, для подготовки и консультирования сил безопасности.

Критики новой стратегии Трампа сомневаются в том, что дополнительный персонал США может выполнить то, что не смогли предыдущие силы, численность которых составляла около 100 000 человек и которые вели активные боевые действия.