"ВИМ-Авиа" прекратит регулярные полеты 16 октября

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" будет выполнять регулярные рейсы до 15 октября. Об этом говорится на сайте министерства транспорта России.

В министерстве также разработали план вывоза пассажиров чартерных рейсов "ВИМ-Авиа", находящихся за рубежом.Достигнуты договоренности с аэропортами и топливнозаправочными компаниями "о бесперебойном обслуживании" всех рейсовавиакомпании, отмечается в сообщении.

По предварительным данным, "ВИМ-Авиа" продала около 190 тысяч билетов с датой вылета в ближайшие несколько недель. За рубежом находятся около 39 тысяч туристов с билетами на чартеры авиакомпании, еще около 1,5 тысячи человек должны были вылетать чартерными рейсами "ВИМ-Авиа" с российских курортов.

В понедельник "ВИМ-Авиа" остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за отсутствия денег. Долг российского перевозчика – от трех до десяти миллиардов рублей. Власти России выделят 200 миллионов рублей из федерального бюджета на следующий год, чтобы компенсировать расходы авиакомпаний, которые перевезут пассажиров по билетам "ВИМ-Авиа". Президент Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за банкротства авиаперевозчика.

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" подала в Арбитражный суд Татарстана, где зарегистрирована авиакомпания, заявление о банкротстве "ВИМ-Авиа", сообщает "Интерфакс".