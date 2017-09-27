Собственник "ВИМ-Авиа" заявлял о готовности продать компанию за 1 рубль

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что собственник "ВИМ-Авиа" на одном из совещаний с кредиторами заявлял о своей готовности продать авиакомпанию за один рубль. Нерадько, выступая в Госдуме, не назвал точную дату, когда состоялось это совещание, сообщив лишь, что оно было около недели назад. Тогда, по его словам, "ВИМ-Авиа" попросила выделить ей 500 миллионов рублей. Росавиация собрала совещание при участии представителей компании и кредиторов. Собственник перевозчика Рашид Мурсекаев на этой встрече заявил, что "ему надоело работать в авиации, он готов … продать свой бизнес и расстаться", утверждает Нерадько.

В понедельник "ВИМ-Авиа" остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за отсутствия денег. Долг российского перевозчика – от трех до десяти миллиардов рублей. Более 40 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа" в настоящее время находятся за границей. Власти России выделят 200 миллионов рублей из федерального бюджета на следующий год, чтобы компенсировать расходы авиакомпаний, которые перевезут пассажиров по билетам "ВИМ-Авиа". Президент Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за банкротства авиаперевозчика.

Собственник "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев, по данным СМИ, еще во вторник покинул Россию.