ОБСЕ: 68 мирных жителей погибли в Донбассе с начала 2017 года

Почти 70 мирных жителей стали жертвами вооруженного конфликта в Донбассе с начала 2017 года, еще 320 человек были ранены. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Александр Хуг, первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.

За последние сутки пророссийские сепаратисты в Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Пулевое ранение в ногу получил мирный житель поселка Жованка Донецкой области, передает УНИАН. О погибших или раненых среди украинских военнослужащих не сообщается.

По данным ООН, в Донбассе за три года войны погибли более 10 тысяч человек, в их числе три тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Москва официально не признает эти обвинения.