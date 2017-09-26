В Белоруссии за участие в боях на стороне "ДНР" осужден местный житель

В Белоруссии местного жителя Алексея Ершова приговорили к двум годам ограничения свободы за участие в конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Об этом сообщило интернет-издание "Наша Нива".

Это первый известный случай, когда жителя Белоруссии осудили именно за участие в боевых действиях в Донбассе. Ранее, по данным издания, участников сражений на востоке Украины судили по другими обвинениям. В частности, Тарас Аватаров был приговорен к пяти годам колонии за незаконный оборот и контрабанду взрывного устройства, а Станислав Гончаров получил 7 лет по статье о "злостном хулиганстве".

Кроме этого, гражданам Белоруссии за участие в войне в Донбассе ранее грозило наказание по статье о "наемничестве". Однако в Уголовный кодекс страны были внесены изменения – теперь наказание грозит и тем, кто воюет не за деньги, а из "идейных убеждений".

По данным Киева, в Донбассе воюют около пяти тысяч кадровых российских военнослужащих. Москва официально отвергает эти обвинения и называет многочисленных задержанных на востоке Украины граждан России "добровольцами".

В прошлом году в Кирове был осужден россиянин, который, по версии следствия, воевал в Донбассе против пророссийских сепаратистов. О россиянах, осужденных на родине за участие в конфликте на стороне самопровозглашенных "народных республик", не сообщалось.