CNN рассказал о российском фальшивом аккаунте в Facebook

Интернет-тролли, связанные с Россией, использовали социальные сети для того, чтобы усилить расовую напряженность в Соединенных Штатах перед выборами президента США, – утверждает телекомпания CNN. По ее данным, аккаунты, которые велись под никнеймом Blacktivist в Facebook и Twitter якобы от имени чернокожего активиста, имеют отношение к российским попыткам вмешательства в предвыборную кампанию в США.

Оба аккаунта "Blacktivist" регулярно размещали контент, направленный на обострение расовых противоречий. "Черные семьи разделены и уничтожены массовыми арестами и смертями чернокожих мужчин", – говорится в одном сообщении в твиттере "черного активиста". В аккаунтах также были размещены видеоролики с призывами к протестам афроамериканского населения против действий полиции. На странице Blacktivist в Facebook были опубликованы по меньшей мере семь репортажей о митингах и демонстрациях в 2016 году. CNN также сообщила, что по крайней мере один из рекламных роликов Facebook, размещенный, как утверждается, россиянами во время президентской кампании в 2016 году, был специально нацелен на то, чтобы охватить аудиторию в Фергюсоне и Балтиморе, городах, в которых проходили массовые акции протеста афроамериканцев.

Представители Facebook ранее заявили, что передадут в распоряжение Конгресса, который расследует возможное российское вмешательство, информацию обо всех рекламных объявлениях, предположительно закупленных российскими структурами перед выборами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в связи с этим на прошлой неделе заявил, что российские власти не имеют отношения к закупке рекламы в Facebook.