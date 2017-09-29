Главе "ВИМ-Авиа" предъявлено обвинение в мошенничестве

Генеральному директору "ВИМ-Авиа" Александру Кочневу и главному бухгалтеру авиакомпании Екатерине Пантелеевой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя защиты.

Адвокат Михаил Воронин подчеркнул, что сам Кочнев виновным себя не считает. По словам юриста, топ-менеджер является "наемным работником" и никаких средств получать не мог.

Ранее сообщалось, что совладельцы "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы будут объявлены в розыск – также в рамках уголовного дела о мошенничестве.

25 сентября "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за отсутствия денег. Сейчас более 40 тысяч ее пассажиров не могут вернуться в Россию. В ассоциации туроператоров России призвали правительство вмешаться в ситуацию. Министр транспорта Максим Соколов в ответ на это заявил, что государственная поддержка не поможет перевозчику. Президент России объявил ему и вице-премьеру Аркадию Дворковичу о неполном служебном соответствии.