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Спасите «ВИМ-Авиа»! Эфир в 21:05

Пассажиры «ВИМ-Авиа» в аэропорту "Домодедово"

Крах авиакомпании «ВИМ-Авиа» и проблемы гражданской авиации обсуждаем с Дмитрием Яниным, Анастасией Дагаевой, Алексеем Синицким и Борисом Рыбаком.

Тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа» находятся в ожидании самолетов в разных странах, чтобы добраться до места назначения. Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы до 15-го октября. В Следственном Комитете России возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Задержаны гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

Участники программы: председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, генеральный директор агентства «Инфомост» Борис Рыбак, главный редактор журнала "Авиатранспортное обозрение" Алексей Синицкий, авиационный обозреватель Forbes Анастасия Дагаева.

Ведущий - Мумиин Шакиров



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