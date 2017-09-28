Спасите «ВИМ-Авиа»! Эфир в 21:05

Тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа» находятся в ожидании самолетов в разных странах, чтобы добраться до места назначения. Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы до 15-го октября. В Следственном Комитете России возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Задержаны гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

Участники программы: председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, генеральный директор агентства «Инфомост» Борис Рыбак, главный редактор журнала "Авиатранспортное обозрение" Алексей Синицкий, авиационный обозреватель Forbes Анастасия Дагаева.

Ведущий - Мумиин Шакиров





