Правозащитники: пропавшего чеченского певца Бакаева нет в Европе

Пропавший чеченский певец Зелимхан Бакаев не заезжал на территорию Европы. Такой ответ получила правозащитная организация, работающая на Северном Кавказе, в ответ на запрос в Еврокомиссию. Сообщение правозащитников было опубликовано в пятницу на сайте издания OC Media.

Обращение в Европейскую комиссию было направлено 25 сентября после публикации видео, на котором пропавший певец, обращаясь к другу, сообщает, что находится в Германии. По мнению правозащитников, запись является постановочной.

Друзья и родственники Бакаева уверены, что ему угрожает опасность. Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров утверждает, что пропавший певец жив и якобы "скрывается от долгов" за пределами республики.

По данным Радио Свобода, Зелимхан Бакаев в начале августа поехал в Грозный на свадьбу сестры. Он должен был вернуться в Москву 9-го числа сразу после свадьбы, но за день до этого был задержан в центре чеченской столицы людьми в военной форме.

Бакаев выступал с концертами в Дагестане, Ингушетии и Москве. В Чечне, по словам его друга, ему запретили выступать, так как "его музыка слишком отличалась от той, что понимают в республике".