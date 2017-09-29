В СИЗО Челябинска утверждают, что Сенцова туда не этапировали

В Челябинском следственном изоляторе заявляют, что туда не этапировали украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в терроризме. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на правозащитницу Татьяну Щур, которая получила ответ из СИЗО №3.

Речь идет об изоляторе, который используется для "пересылки" осужденных. Ранее сообщалось, что Сенцова этапировали из Иркутска в Челябинск, а затем увезли в неизвестном направлении. По мнению Татьяны Щур, власти преднамеренно скрывают местонахождение украинца, чтобы до него "не добрались" правозащитники.

В 2015 году российский суд признал граждан Украины – режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко – виновными в подготовке и совершении терактов в аннексированном Крыму и приговорил их к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Сами осужденные вину отрицают. Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными. Россия дважды отказалась выдать их Украине. В декабре 2016 года президент Владимир Путин заявил, что для освобождения Сенцова "должны созреть условия".