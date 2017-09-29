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Украина: после учений в Белоруссии остались российские войска

На учениях "Запад-2017" (17 сентября 2017 г.)

Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия оставила часть войск на территории Белоруссии после завершения совместных военных учений "Запад-2017". Как сказал Муженко в пятницу в интервью агентству Reuters, украинская сторона располагает данными о том, что Россия вывела лишь небольшую часть трёхтысячного контингента, принимавшего участие в учениях в Белоруссии.

Эта информация противоречит появившемуся в пятницу на официальном сайте учений сообщению о том, что последний эшелон с российскими армейскими подразделениями покинул белорусскую территорию 28 сентября.

Минобороны России пока не комментирует ситуацию.

Ранее Москва и Минск утверждали, что в манёврах участвуют 12 700 военнослужащих двух стран, однако союз НАТО называл цифру в 100 тысяч.

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