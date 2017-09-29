Предпремьерный показ "Матильды" с успехом прошёл в Сочи

Предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда" прошёл в Сочи. Как отмечает ТАСС, в течение сеанса ни один зритель не покинул зал, а финальные титры сопровождались аплодисментами.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, ставшая во главе кампании против показа "Матильды", заявила в пятницу журналистам, что на закрытый просмотр картины для парламентариев 28 сентября пришли лишь несколько членов комитета по культуре, и повторила своё мнение относительно того, что кинокартина Алексея Учителя "разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни".

Комитет Госдумы по культуре позитивно отозвался о фильме, особо отметив, что он вызовет дополнительный интерес к истории страны и не содержит никаких материалов, нарушающих российское законодательство.

26 октября "Матильда" выходит в широкий прокат. Картина повествует об отношениях будущего российского императора Николая I и балерины Матильды Кшесинской.