С момента начала российской операции в Сирии прошло 2 года

В эту субботу – 30 сентября – исполняется два года со дня официального начала военной операции российских войск на территории Сирии. Москва поддерживает армию президента страны Башара Асада и наносит удары по вооруженной оппозиции, заявляя, что воюет против террористической группировки "Исламское государство".

За два года проведения военной операции правозащитные организации и страны Запада неоднократно обвиняли российские войска и армию Асада в гибели мирного населения от авиаударов, в том числе – с применением химического оружия. В Кремле утверждают, что запрещенное вооружение используют отряды радикальных исламистов.

Согласно официальным сообщениям Министерства обороны России, за два года общее число потерь российских войск составило около 40 человек. При этом, по данным независимых расследовательских групп, столько граждан России погибло в Сирии только с начала текущего года.

Также неоднократно сообщалось, что на территории страны действуют бойцы из частной военной компании Вагнера, которая не входит в состав Вооруженных сил России, но предположительно связана с Кремлем. Москва отрицает участие наемников в операции.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, базирующегося в Великобритании, за время российской кампании в Сирии погибло более четырех тысяч мирных жителей.

Вмешательство России в гражданскую войну в Сирии на стороне режима Асада вызвало настороженность на Западе. Появились опасения, что одновременное участие России и США на стороне конфликтующих друг с другом сил чревато непредвиденными рисками.