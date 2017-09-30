На нижегородских сторонников Навального составили протоколы

На шестерых активистов, задержанных накануне в Нижнем Новгороде на несогласованной акции в поддержку предвыборной кампании Алексея Навального, составили протоколы о нарушениях на митинге, в том числе – повторных.

По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", почти всех задержанных отпустили, но одного несовершеннолетнего активиста оставили в социальном центре, откуда его должны забрать родители.

Троих сотрудников нижегородского штаба Навального, задержанных перед началом акции, отпустили из полиции без составления протоколов.

В пятницу должна была состояться встреча Алексея Навального с жителями Нижнего Новгорода. Местная администрация сначала согласовала акцию, а затем отменила это решение. Самого Навального в пятницу задержали в Москве, а главу его предвыборного штаба Леонида Волкова увезли в отдел нижегородской полиции. Обоих отпустили только в пятницу вечером.

На месте, где была запланирована встреча, в пятницу прошло стихийное шествие сторонников оппозиционера. На него пришло более тысячи человек.