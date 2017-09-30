Алексей Навальный прибыл в Оренбург для участия в митинге

Алексей Навальный в субботу утром прибыл в Оренбург, где запланирована его очередная встреча со сторонниками. Накануне должна была состояться встреча с жителями в Нижнем Новгороде. Однако утром в пятницу Навальный был задержан полицей в Москве и отпущен только вечером. Отвечая на вопросы журналистов, пришедших к отделу полиции, политик пообещал продолжать свою кампанию в российских регионах.

В понедельник, 2 октября, оппозиционер обязан прибыть в Симоновский суд Москвы, где будет слушаться его дело о повторном нарушении порядка организации митинга.

В своём твиттере он написал, что не намерен отказываться от намеченных на ближайшие дни митингов в Оренбурге и Архангельске - в рамках проводимой им предвыборной кампании.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, задержанный в пятницу в Нижнем Новгороде, где занимался организацией митинга, сообщил, что его неожиданно отпустили и отвезли в аэропорт. По словам активиста, 2 октября суд в Москве рассмотрит его дело о нарушении порядка организации митинга.

Ранее в пятницу в Нижнем Новгороде были задержаны координатор местного штаба Навального Анна Петкогло и ещё несколько активистов. Корреспондент Радио Свобода сообщил, что на месте, где первоначально планировался митинг, собрались более тысячи сторонников Навального.

Оппозиционер Алексей Навальный намерен участвовать в президентских выборах 2018 года.