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В Марселе объявлено "антитеррористическое расследование"

Особый режим безопасности действует сегодня у вокзала в Марселе, 1 октября 2017

Французские власти заявили о начале "контртеррористического расследования" нападения на вокзале в Марселе, жертвами которого стали две женщины. Нападавший с ножом мужчина застрелен военным патрулём, дежурившим на вокзале Сен-Шарль. Источники в полиции и свидетели преступления говорят, что нападавший выкрикивал слова "Аллаху Акбар!". По сведениям телеканала Euronews, неизвестный ударил ножом одну женщину и перерезал горло другой.

Глава МВД Франции объявил в Твиттере, что направляется в Марсель.

Во Франции продолжает действовать режим чрезвычайного положения, введённый в ноябре 2015 года, после нападений в Париже. Тогда жертвами террористов стали 130 человек. Правительство разместило около семи тысяч военнослужащих по всей стране в местах, потенциально подверженных риску нападений – на вокзалах, в аэропортах, в популярных туристических местах и у культовых сооружений.

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