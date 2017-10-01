В Марселе объявлено "антитеррористическое расследование"

Французские власти заявили о начале "контртеррористического расследования" нападения на вокзале в Марселе, жертвами которого стали две женщины. Нападавший с ножом мужчина застрелен военным патрулём, дежурившим на вокзале Сен-Шарль. Источники в полиции и свидетели преступления говорят, что нападавший выкрикивал слова "Аллаху Акбар!". По сведениям телеканала Euronews, неизвестный ударил ножом одну женщину и перерезал горло другой.

Глава МВД Франции объявил в Твиттере, что направляется в Марсель.

Во Франции продолжает действовать режим чрезвычайного положения, введённый в ноябре 2015 года, после нападений в Париже. Тогда жертвами террористов стали 130 человек. Правительство разместило около семи тысяч военнослужащих по всей стране в местах, потенциально подверженных риску нападений – на вокзалах, в аэропортах, в популярных туристических местах и у культовых сооружений.