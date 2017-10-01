Рэпер Гнойный внесен в базу данных украинских активистов "Миротворец"

Российского хип-хоп исполнителя Гнойного (настоящее имя – Вячеслав Машнов) внесли в базу данных украинского портала "Миротворец". Причиной этого стала поездка Гнойного в аннексированный Крым, а также то, что во время одного из своих выступлений рэпер назвал украинцев "несуществующей нацией".

В базу данных "Миротворец" внесены десятки российских артистов. Среди хип-хоп исполнителей это Василий Вакуленко (Баста) и Тимур Юнусов (Тимати). Украинские активисты также обвиняют их в незаконном нарушении государственной границы Украины из-за посещения аннексированного Крыма.

Гнойный стал известен после рэп-баттла с другим популярным рэпером – Оксимироном (Мирон Федоров). На YouTube этот баттл набрал почти 25 миллионов просмотров. В декабре Гнойный собирается выступить в Киеве. Украинские власти пока не запретил рэперу въезд на территорию страны, однако попадание в базу "Миротворца" может помещать проведению концерта Машнова.

В июле из-за посещения Крыма без разрешения украинских властей на выступление в Киеве не пустили российского музыканта Дельфина (Андрея Лысикова). Несмотря на это, концерт состоялся – зрители пели песни Дельфина по текстам, которые под музыку транслировались на экране.