Горяченькая не пошла

Середина весны и середина осени – традиционное время жалоб жителей домов с центральным отоплением на холод в квартирах.

Погода меняется резко, а коммунальные службы реагируют на эти изменения с опозданием. В последние дни температура воздуха в Москве упала до +4 градусов и социальные сети заполнились мольбами о помощи от замерзающих в своих квартирах горожан. История даже приобрела политическую подоплеку: по одной из версий, московская мэрия нарочно решила в последнюю очередь включать отопление в районах, проголосовавших на недавних муниципальных выборах за кандидатов от оппозиции. Но больше всего пользователей соцсетей взволновал твит телеведущего Андрея Малахова: он попросил о тепле лично мэра Москвы Сергея Собянина и практически сразу получил желаемое.

Андрей Малахов живет в самом центре Москвы, на так называемой "золотой миле" – в доме на улице Остоженка, рядом с храмом Христа Спасителя и в километре с небольшим от Боровицких ворот Кремля. Тем не менее, резкое похолодание застало его и других обитателей элитного района врасплох:

Не успели читатели твиттера популярного телеведущего вдоволь надавать ему советов в комментариях (от "заклеить окна" до "накатить"), как проблема решилась сама собой – а вместе с ней кардинальным образом всего за 3,5 часа изменилось и отношение Малахова к Сергею Собянину:

Замерзающие москвичи в комментариях к этому твиту попытались повторить успех ведущего:

@FaraonVseiaRusi:

Повезло Вам, Андрей. А вот на Шоссе Энтузиастов 76/1 находится детский сад, вот у детей до сих пор отопления нет.

@communitydom2

А за наш дом попросите, пожалуйста!!

Впрочем, большинство читателей Малахова удивились и возмутились тому, что мэра и коммунальщиков надо благодарить за то, что и так входит в их обязанности: следить за тем, чтобы жители города за свои же деньги были обеспечены теплом в домах:

@Playsx_:

Говорить спасибо за отопление? Ничего, что мы за него платим?

Коммунальщики не заставили себя ждать – в комментарии к Малахову пришел официальный представитель Департамента ЖКХ Москвы, который пообещал разобраться с отоплением замерзающей жительнице района Останкино:

Некоторые пользователи соцсетей решили, что Собянин действительно прочитал твит Малахова и тут же лично распорядился дать тепло в его дом. Ведущая телеканала "Звезда" Надана Фридрихсон даже устроила прямую трансляцию в "Фейсбуке", чтобы выразить свое возмущение случившимся:

"Я сегодня поняла важный жизненный урок. Хочешь жить хорошо, хочешь, чтобы твои права уважались – будь Андреем Малаховым. … А что делать, нам, маглам, смертным? В моем доме, например, живут бывшие сотрудники завода МИГ. Интеллигентнейшие бабушки. Они сидят на улице, на лавочке, потому что там теплее, чем дома!".

​Сталингулаг:

Если уже Малахов замерзает, то мы вообще давно вымерли как мамонты ….., просто нам об этом ещё никто не сказал

Холодно не только телеведущим, но и писателям:

Мария Баронова:

Дорогая, любимая, самая ненаглядная мэрия г. Москвы! Как известно, лучший пиарщик Москвы – это москвичи. Именно они выносят мозг всему миру, что Москва – это центр вселенной. Именно они сообщают, что в Москве есть одновременно горнолыжные дорожки и велосипедные, несмотря на то, что на велосипеде здесь можно ездить 2 месяца в году, а гор здесь отродясь не было. Но это ничего. Москва еще и порт пяти морей, а моря здесь тем более не было. Здесь вообще нифига не было, и возможно я только что раскрыла главный секрет успеха этого сомнительного на первый взгляд места. Но люди зачем-то тянулись.

И конечно же главное пиар-достижение Москвы, которым мы усиленно выносим всем мозг – это центральное отопление и возможность иметь дома круглый год +30 за три копейки. Пока наши более разумные друзья кутаются в худди и рассказывают, что так тоже норм – мы ни в чем себе не отказываем.

Так вот, дорогая мэрия, включите нам уже это …… центральное отопление. Иначе мы вымерзнем через 12 часов и некому будет пиарить все ваши достижения, которых вы не достигали.

Лев Хильченко:

В кавртире колотун, но администрация обещает запустить отопление с 1 октября в детских учреждениях и больницах. Вот думаю, если в детский сад не примут, то пойду в реанимацию. Там примут точно.

Старожилы вспоминают, что в советские времена отопление включали после объявления "о переходе вооруженных сил на зимнее обмундирование". Алексей Цветков:

Тут вот народ в Москве заламывает руки по поводу отопления. Мне, конечно, хорошо рассуждать из здешних 20 по Цельсию — тем более, что на днях потепление обещают. Но еще я вспоминаю, как просто жилось в СССР, где погоду подчинили светлому будущему. Там, если не изменяет память, была сакральная дата: переход вооруженных сил на зимнее обмундирование. Кажется, приказ об этом отдавали по традиции 14 или 15 октября, и именно тогда и включали отопление — ни раньше, ни позже. А на летнее переходили в середине мая, и тогда же отключали. Все было кристально ясно. Эта дата была замечательна еще тем, что граждане тоже моментально переходили на зимнюю форму. Это было особенно очевидно потому, что тогда практически все носили пальто — в России, которую мы потеряли, в куртки не то чтобы не верили, но никаких просто не было в продаже, если только не по случаю. В магазине пальто, обычно двух или трех фасонов, выбирай из чего дают и наряжайся шкафом. А не в сезон пальто уже было недоступно, потому что лежало в сундуке с нафталином, чтобы империалисты не съели. Когда я впервые оказался в Нью-Йорке, было впечатление, что все сошли с ума — люди одевались как кому взбредало в голову, в январе можно было встретить человека в шортах, а в июле — замотанного до глаз шарфом. Пришлось долго привыкать.

Кому-то, впрочем, отопление уже включили – и это, конечно, тоже повод написать пост или твит:

В этом году к традиционным межсезонным проклятьям в адрес коммунальщиков добавилась конспирология (хотя, как знать): якобы, мэрия решила как можно позже включить отопление в московских районах, где на недавних муниципальных выборах победили кандидаты от оппозиции:

​Нашлись и такие, у кого тепло в доме вроде есть, а вроде как и нет:

Официально отопительный сезон в Москве начался еще 28 сентября. В Московской объединенной энергетической компании утверждают, что в понедельник днем отопление было включено в 99,61% домов.

Денис Давыдов:

Отопление включили, в каталонии референдум, впереди новый год. так и на донбасе война в интернете закончится. скоро никто и не вспомнит, что там какие-то проблемы.