Тундра у стен Кремля. Эфир в 20:05

Открытие парка "Зарядье" у стен Кремля ко Дню города стало не только поводом для радости, но и причиной для критики: многие видят в этом дорогостоящий и бессмысленный аттракцион. Почему новый парк расколол общество и как он меняет Москву?

В студии Радио Свобода – архитектор, урбанист Илья Заливухин и культуролог, координатор движения "Архнадзор" Петр Мирошник. Эфир в 20:05.



