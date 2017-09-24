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Археология

Тундра у стен Кремля. Эфир в 20:05

Открытие парка "Зарядье" в Москве

Урбанист Илья Заливухин и культуролог Петр Мирошник о том, в чем проблемы парка "Зарядье"

Открытие парка "Зарядье" у стен Кремля ко Дню города стало не только поводом для радости, но и причиной для критики: многие видят в этом дорогостоящий и бессмысленный аттракцион. Почему новый парк расколол общество и как он меняет Москву?

В студии Радио Свобода – архитектор, урбанист Илья Заливухин и культуролог, координатор движения "Архнадзор" Петр Мирошник. Эфир в 20:05.


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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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