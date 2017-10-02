Задержанных крымских татар оставили на ночь в изоляторе

Четверых задержанных в понедельник крымских татар оставили на ночь в изоляторе временного содержания в Симферополе. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода. Ренат Сулейманов, Арсен Кубединов, Сейран Мустафаев и Талят Абдурахманов подозреваются в участии в запрещенной в России исламской организации "Таблиги Джамаат". Завтра, как ожидается, суд в Симферополе изберет им меру пресечения.

Адвокаты крымских татар заявляют, что задержанным предлагалось "сотрудничать со следствием" в обмен на более мягкое решение суда. Голос Сулейманова записали для проведения экспертизы. Это, по мнению адвоката Эдема Семедляева, означает, что задержанных прослушивали российские спецслужбы. Крымские татары отрицают причастность к экстремистской организации.

В здание Крымского управления ФСБ, где находились задержанные, сегодня приходил заместитель муфтия аннексированного Крыма Айдер Исмаилов. По всей видимости, таким образом муфтият отреагировал на просьбу о помощи, с которой родственники одного из задержанных обратились после обыска. Муфтият согласился помочь, если задержанные откажутся от "заангажированных адвокатов и признают свою вину".

После аннексии Крыма Россией ФСБ регулярно проводит обыски и аресты крымских татар и других противников российской власти на полуострове.