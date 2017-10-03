Активист из Читы отсудил компенсацию за принудительное лечение

Забайкальский краевой суд во вторник постановил выплатить забайкальскому активисту 20 тысяч рублей за незаконную госпитализацию в психиатрическую больницу. Сам Николай Лиханов, который провел в лечебнице 23 дня, требовал взыскать с Министерства финансов России 800 тысяч рублей компенсации.

Активист заявил изданию "Забмедиа", что намерен в ближайшее время провести "антикоррупционную конференцию" и рассказать на ней о чиновниках из местной администрации, по требованию которых его госпитализировали.

В июле суд предыдущей инстанции отклонил иск Николая Лиханова, но он обжаловал это решение. Активиста поместили на принудительное лечение в феврале. Перед этим местная администрация подала на него девять одинаковых заявлений. По мнению Лиханова, причиной преследования послужила его гражданская деятельность, в частности – инициированная им проверка законности увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.