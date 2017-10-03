Дагестан: взорваны дома подозреваемых в нападении на полицейских

В Дагестане в селе Большая Задоевка взорваны дома троих подозреваемых в нападении на местных участковых полицейских. В правоохранительных органах произошедшее объяснили тем, что при обыске в домах предполагаемых преступников якобы были найдены самодельные взрывные устройства, которые "пришлось уничтожить на месте". Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщило интернет-издание "Кавказ.Реалии".

Жители села Большая Задоевка сомневаются, что в домах подозреваемых находились бомбы. "Кто будет хранить СВУ в доме, где живут его родители и дети? Это – показательная операция силовиков", – заявил на условиях анонимности один из местных жителей.

В Дагестане 30 сентября неизвестные убили участкового в Кизлярском районе республики. Полицейскому нанесли удар ножом в шею. Преступники похитили пистолет погибшего. В тот же день было совершено нападение на участкового в Бабаюртовском районе Дагестана. Неизвестные застрелили полицейского у его дома. В республике был частично введен режим контртеррористической операции.

1 октября полицейские в Дагестане убили двух предполагаемых участников нападений. В Национальном антитеррористическом комитете утверждают, что машину преступников остановили для проверки документов. Они открыли огонь по полицейским и были убиты в перестрелке. Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение. У нападавших нашли охотничье ружье, нож и похищенный пистолет погибшего участкового. Третий участник нападения объявлен в розыск, отмечает "Кавказ.Реалии".

В конце августа неизвестные напали на полицейских в дагестанском городе Каспийск. Погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Преступников застрелили. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Тогда же в городе Хасавьюрт во время контртеррористической операции погибли еще двое полицейских.

В мае 2016 года было совершено нападение на сотрудников полиции в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что родственники преступников несут ответственность за их действия. Дома предполагаемых участников нападения после этого были сожжены.

В прошлом году правозащитный центр "Мемориал" представил доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В исследовании, в частности, отмечается, что насильственные действия российских спецслужб вынуждают жителей региона присоединяться к радикальным движениям.