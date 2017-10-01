В Дагестане неизвестные убили еще одного участкового полиции

В Бабаюртовском районе Дагестана неизвестные убили уполномоченного участкового полиции. По данным ТАСС, полицейского застрелили 1 октября у его дома. Издание "Черновик" сообщает, что нападение произошло 30 сентября. В тот день в Кизлярском районе республики был убит еще один участковый. Ему нанесли удар ножом в шею. Преступники похитили пистолет погибшего. Возбуждено уголовное дело. В Дагестане частично введен режим контртеррористической операции.

В конце августа неизвестные напали на полицейских в дагестанском городе Каспийск. Погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Преступников застрелили. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Тогда же в городе Хасавьюрт во время контртеррористической операции погибли еще двое полицейских.

В прошлом году правозащитный центр "Мемориал" представил доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В исследовании, в частности, отмечается, что насильственные действия российских спецслужб вынуждают жителей региона присоединяться к радикальным движениям.