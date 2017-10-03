В Самаре закрыто дело об "экстремистском" ролике во ВКонтакте

Следственный комитет России отменил постановление о возбуждении двух уголовных дел в отношении самарской пенсионерки, которую обвинили в разжигании ненависти и реабилитации нацизма. Об этом во вторник сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Тимур Мифтахутдинов.

Поводом для возбуждения дела в отношении Любови Кузаевой, ранее возглавлявшей "Общину коренного русского народа", послужил видеоролик в социальной сети ВКонтакте.

По версии следствия, Кузаева разместила материал со своего ноутбука. Сама обвиняемая настаивает, что компьютер стоял в офисе, и воспользоваться им мог любой.

После возбуждения дел счет, на который Любови Кузаевой перечисляли пенсию, был заблокирован, а саму ее включили в федеральный "список экстремистов".