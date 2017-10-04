ПА ОБСЕ призвала власти Испании и правительство Каталонии к диалогу

Парламентская Ассамблея ОБСЕ призвала власти Испании и региональное правительство Каталонии к сдержанности и диалогу. Соответствующее заявление опубликовала президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

В организации, в частности, осудили действия полиции во время столкновений с протестующими в день рефкерендума о независимости Каталонии. В Парламентской Ассамблее ОБСЕ призвали Мадрид уважать права человека и принципы демократии.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Центральные власти Испании объявили голосование незаконным. Такого же мнения придерживается Европейская комиссия. В день проведения референдума полиция блокировала избирательные участки и выносила оттуда бюллетени и урны для голосования. В Барселоне спецназ стрелял резиновыми пулями по демнстрантам и применял шумовые гранаты. Из-за столкновений с полицией пострадали около тысячи человек.

Правительство Испании отвергает обвинения в жестокости. В Мадриде утверждают, что действия полициейских были оправданы. Противники референдума считают, что референдум проходил без соблюдения необходимых норм, а самой в Каталонии проходила только агитация "за" независимость, и совсем не было кампании "против".