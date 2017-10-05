"Хотят посеять панику"

Утром 5 октября к сотрудникам основанной Михаилом Ходорковским "Открытой России" пришли следователи с постановлением об обыске по "делу ЮКОСа", которое было возбуждено ещё в 2003 году. Сотрудники правоохранительных органов пришли также и в московский офис и в редакцию организации. Следственный комитет пояснил, что обыски проходят из-за подозрений в финансировании "Открытой России" нежелательными организациями.

Обыски проходят в квартирах семи сотрудников "Открытой России" или их родственников. Около 6:30 утра оперативники пришли к главному редактору "Открытой России" Веронике Куцылло, также к родителям председателя этого движения – Александру Соловьеву, к системному администратору редакции Артему Миничу, к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, к руководителю проекта "Открытые выборы" Тимуру Валееву, к менеджеру "Открытой России" Нине Алексе, и к бывшему сотруднику организации Николаю Левшицу.

Около 8:00 следственные действия завершились в квартире Александра Соловьева и Артема Минича. По словам Соловьева, у него изъяли телефоны, компьютер и цифровой фотоаппарат, которым уже давно не пользовались.

Около 11 часов обыск завершился у Вероники Куцылло, у нее также изъяли телефон и компьютер, а также, как уточняет "Открытая Россия", – постеры издания "Коммерсантъ—Власть" с фотографиями Ходорковского, Путина и Медведева.

Тимура Валеева забрали на допрос с Следственный комитет. Сейчас обыски продолжаются в офисе "Открытой России" на улице Мясницкой и в редакции организации – на Покровке. К офису организации приезжают активисты "Открытой России", чтобы поддержать коллег. Вот что Радио Свобода рассказала активиста Татьяна Усманова:

Мы не понимаем до конца, что происходит

– Мы приехали к офису движения "Открытой России" на Мясницкой, потому что сейчас здесь находится Тимур Валиев. В нашем офисе проходят следственные действия, там наш адвокат. Как мы знаем, к Тимуру сегодня утром пришли в квартиру, сюда сейчас активно подъезжают активисты "Открытой России", потому что мы хотим поддержать людей. Мы не понимаем до конца, что происходит. У меня никакой информации о том, что говорят силовики.

Активист "Открытой России" Михаил Конев связывает обыски с приближающимся днем рождения президента России Владимира Путина и с желанием следственных органов запугать общество:

Мы прекрасно пониманием, что обыски связаны с приближающимся днем рождения Владимира Путина

– Все началось с того, что сегодня всем членам "Открытой России" стало известно, что у наших коллег и в офисах, где работает движение, проходят обыски. Почему-то Следственный комитет связывает их с делом ЮКОСа и сотрудничеством с какими-то непонятными и нежелательными организациями. Тем не менее, мы прекрасно пониманием, что обыски связаны с приближающимся днем рождения Владимира Путина, обыски связаны с тем, что на политических активистов и на движение "Открытая Россия" постоянно оказывается давление, в том числе и такое силовое. Я убежден в том, что никаких сомнений у сотрудников Следственного комитета нет в том, что ни один из тех, кто был сегодня подвергнут обыскам, не имеет никакого отношения к делу ЮКОСа. Совершенно очевидно, что они хотят запугать активистов, что они хотят посеять панику и сделать так, чтобы на улицы выходило как можно меньше людей, чтобы в России не действовали никакие правозащитные и оппозиционные организации. Поэтому мы воспринимаем это исключительно как политические давление, абсолютно неприемлемыми методами в демократическом обществе.

Михаил Ходорковский у себя в твиттере написал, что действия властей не остановят работу организации, но помогают "понять, кого и от кого на самом деле защищают наши спецслужбы".

В Следственном комитете утверждают, что обыски в "Открытой России" проводятся в рамках "дела ЮКОСа" – "в целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования" и в рамках расследования о том, как распорядились "денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества". В заявлении подчеркивается, что "В связи с международными судебными разбирательствами, инициированными от лица иностранных компаний", которые направлены на " принудительное взыскание с Российской Федерации денежных средств в сумме более 50 млрд долларов США, следствием продолжается работа по проверке обстоятельств хищения акций ОАО "НК "ЮКОС", его денежных средств и последующего распоряжения ими".

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади обращает внимание на заявление СК:

В феврале был проведен обыск в квартире журналистки и правозащитницы Зои Световой. Он был санкционирован Басманным судом и проводился "по делу ЮКОСа и "Открытой России". Ранее некоторые сотрудники движения были допрошены по делу ЮКОСа.

На 7 октября, в день рождения Владимира Путина, в России намечены массовые акции протеста, организованные сторонниками Алексея Навального.