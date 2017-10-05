Город Хавиджа в Ираке освобождён от джихадистов

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что правительственные войска полностью освободили от джихадистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) город Хавиджа.

В наступлении участвовали войска иракской армии при поддержке военных США. Средства массовой информации Ирака сообщают, что полицейским удалось эвакуировать из осаждённого города несколько десятков семей. Утверждается, что экстремисты "Исламского государства" пытались использовать мирных граждан в качестве живого щита.

Хавиджа находится на севере Ирака. Боевики ИГ захватили город в 2014 году. После взятия Мосула в июле этого года Хавиджа оставался последним оплотом экстремистов в Ираке.

По оценкам ООН, с начала операции в сентябре Хавиджу и пригороды покинули более 12 тысяч человек. По некоторым данным, в городе могут находиться почти 80 тысяч жителей. Большинство изних – мусульмане-сунниты.

