Европарламент: Россия нарушает права человека в Крыму

Европейский парламент обвинил Россию в нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Соответствующая резолюция опубликована на сайте организации.

В резолюции Европарламент, в частности, осудил приговоры лидерам крымско-татарского народа Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу, а также журналисту Николаю Семене. Европарламент потребовал отмены приговоров и немедленного освобождения осуждённых.

В резолюции отмечается, что Европейский суд по правам человека должен незамедлительно и в порядке приоритета рассматривать иски, поданные из Крыма. По мнению авторов документа, Россия не оказывает юридической помощи осужденным по этим делам.

Европарламент выступил за запрет инвестиций в Крым со стороны Евросоюза, а также за обмен товарами между полуостровом и ЕС.

В конце сентября ООН представила новый доклад, в которомотмечается ухудшение ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму. Среди серьёзных нарушений, отмеченных в докладе - исчезновение людей, неоправданные аресты, пытки и незаконные депортации. Эксперты подчеркнули, что от действий российских властей в особенности пострадали крымские татары.