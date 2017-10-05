В Казани прекращено дело в отношении писателя Айдара Халима

Суд в Казани в четверг закрыл дело в отношении 75-летнего писателя и драматурга Айдара Халима, которого обвиняли в возбуждении ненависти по национальному признаку. Об этом сообщает проект Радио Свобода "Idel.Реалии" со ссылкой на адвоката Раушанию Камалову.

Книга Халима "Убить империю" была внесена в России в список экстремистских материалов по решению суда от 30 мая этого года.

По версии следствия, 11 октября 2011 года во время выступления на митинге ко Дню памяти защитников Казани, павших в 1552 году, Айдар Халим допустил "эмоциональные высказывания" в адрес русских, при этом упомянув в своей речи президента России Владимира Путина.