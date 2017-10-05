29 километров улиц Сталина

Всем известно, что многие россияне, подобно герою Федора Чистякова, живут на улице Ленина (равно как и на улицах Калинина, Кирова, Советских и прочих подобных). Но сколько таких улиц в России? Какова их общая протяженность? Какие вообще самые популярные названия улиц в стране? На эти и другие вопросы отвечает "Яндекс" в исследовании "Улицы России", основанном на данных Яндекс.Карт.

Всего мы проанализировали около 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктов (без учёта самых маленьких деревень и сёл).

Всего в России около 83 тысяч различных названий улиц, большинство из них уникальны. В десятке самых популярных названий, как ни странно, сугубо советских не так много. На первом месте улица Центральная - улиц с таким названием в России 11493. В первой тройке - Молодежная и Школьная. Собственно Советская улица на четвертом месте, Советских улиц в России 8121. На восьмом месте пресловутая улица Ленина. Ленин, правда, отыгрывается в другом:

Чаще всего улицы в России называют в честь людей. Самых разных — писателей и художников, путешественников и учёных, революционеров и государственных деятелей. Преобладают литераторы и военные, за ними следуют революционеры и участники Гражданской войны. Больше всего улиц вполне ожидаемо названо в честь Ленина. На втором месте Гагарин, а вот Пушкин даже не вошёл в тройку — уступил Кирову.

В честь Ленина обычно называют длинные улицы — 61% улиц Ленина длиннее километра. А вот улицы Пушкина и Гагарина в среднем гораздо короче, среди них превышают километр всего 29% и 28% соответственно. По длине улиц Пушкина и Гагарина легко обходит даже Карл Маркс.

В России в 2017 году 2811 улиц Кирова, 2071 Чапаева, 897 - Куйбышева.

46 улиц названы в честь Ахмата Кадырова и четыре - в честь Рамзана Кадырова. В Грозном есть проспект В.В.Путина, а в Кировской области - переулок Путина (но это, скорее всего, не тот Путин). Улиц Ельцина в России две.

Как отмечает Би-Би-Си, в России до сих пор есть более 20 улиц Сталина, общая протяженность которых составляет более 29 километров. Кроме того, 25 переулков в дачном товариществе "Славянка" (Новосибирск) названы в честь "Генералиссимуса И.В. Сталина".​